Na hernia-operatie direct raak: John Whitaker wint GP Chard

Savannah Pieters
John Whitaker met Unick du Francport Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hij is zeventig jaar, onderging eind februari nog een hernia-operatie en lijkt desondanks onverstoorbaar: John Whitaker. De Britse springlegende keerde afgelopen week met vier paarden terug op internationaal niveau en deed dat met succes. In het Britse Chard schreef hij de CSI2* Grand Prix op zijn naam, in het zadel van Equine America Unick du Francport (v. Zandor Z).

Mogelijk ook interessant