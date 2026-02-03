Nederlands team LLN Abu Dhabi bekend

Binnenkort begint het nieuwe seizoen van de Longines League of Nations. De eerste van de vier kwalificatiewedstrijden wordt 13 februari verreden in Abu Dhabi. Voor deze openingswedstrijd bestaat het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans uit: Kim Emmen, Frank Schuttert, Leopold van Asten en Jur Vrieling.

Ellen Liem Door

De Longines League of Nations staat open voor tien gekwalificeerde landen. De winnaar van de finale van het voorgaande seizoen plaatst zich automatisch voor de volgende editie. De overige negen startplaatsen worden toegekend aan de negen hoogst geklasseerde springlanden ter wereld, op basis van de LLN-ranking tot en met 31 oktober 2025.

Gekwalificeerde landen

De voor dit jaar gekwalificeerde landen zijn: Verenigde Staten, België, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Zwitserland, Brazilië en finalewinnaar van 2025 Groot-Brittannië. Op de openingswedstrijd in Abu Dhabi worden deze tien landen aangevuld met gastland Verenigde Arabische Emiraten.

Kwalificaties en finale

De Longines League of Nations bestaat uit vier kwalificatiewedstrijden: Abu Dhabi, Ocala, Rotterdam en St. Tropez–Gassin. De beste acht landen plaatsen zich vervolgens voor de finale in Barcelona.

