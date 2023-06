Nederlands young riders-team derde in De Wolden

De young riders van België zijn winnaar geworden van de landenwedstrijd voor de oudste leeftijdscategorie in Veeningen. Nederland veroverde de derde podiumplek, nadat Duitsland in de barrage het onderspit moest delven tegen België.

Het was enorm spannend in deze Spruce Meadows Prijs, die uiteindelijk in een barrage werd beslist. Na de reguliere twee ronden stonden Duitsland en België gelijk in strafpunten: ieder vier. Nederland was toen al definitief derde met dertien strafpunten, zeven minder dan Italië dat vierde werd.

Prima indruk

Het Nederlandse team met debutant Auke Feenstra met Jolineke (v. MTF Starpower), Fleur Holleman met Cataque Du Haut Breil (v. HH Conrad), Mans Thijssen met Joviality (v. Warrant) en Iris Michels met Isaac (v. Numero Uno), maakte een prima indruk. Bondscoach Vincent Voorn was tevreden met de prestatie en zeker met de podiumplek in eigen land.

Pech voor Holleman

Auke Feenstra mocht in de eerste ronde zijn acht strafpunten schrappen. Iris Michels maakte een foutje en kreeg een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding. Holleman en Thijssen bleven foutloos. In de tweede ronde tuimelde Fleur Holleman na de dubbelspring op de grond en daarmee was er direct een schrapresultaat. Feenstra en Thijssen maakten ieder een foutje en nu bleef Iris Michels foutloos.

Niet acceptabel

Terugkijkend op deze wedstrijd zei Vincent Voorn dat de teamleden goed hadden gepresteerd. Toch had de bondscoach wel enige onvolkomenheden ontdekt. “Bijvoorbeeld dat Iris Michels een tijdstraf opliep, is op dit niveau niet acceptabel. Maar in de tweede ronde liet ze een wedstrijd zien, die ik nog niet eerder van haar had gezien, heel knap.”

Feenstra op naar Hagen

Over debutant Auke Feenstra was de bondscoach tevreden en Feenstra mag zich opmaken voor de trip naar Hagen waar de laatste selectiewedstrijd voor het EK wordt gehouden. Pas na die wedstrijd in hagen stelt Voorn zijn team vast. Feenstra was zelf tevreden over zijn debuut. Op de vraag of hij druk voelde, zei hij: “In de ring niet, maar vooraf wel iets.” Feenstra gaat in ieder geval mee naar Hagen, waar hij overigens zijn tweede paard berijdt.

Overwinning voor Morssinkhof

Nederlands succes was er ook in internationale rubrieken eerder op de dag. Bijvoorbeeld voor Skye Morssinkhof in de Stal Wiefferink Prijs voor young riders over 1,45 m. Zij zegevierde en bleef als enige binnen de toegestane tijd. Het was Stijn Testers, die de Van Triest Veevoederprijs over 1,35m won bij de young riders met Yoni van Santvoort als tweede.

Morssinkhof niet opgesteld

Dat Voorn Morssinkhof niet had opgesteld, had een reden. “Ik heb Skye maandag nog bij mij gehad voor een training en toen liet ze wel al een betere vorm zien dan de afgelopen weken. Maar ik wilde ook andere nog in een wedstrijd aan het werk zien en daarom stond Skye niet hier opgesteld.”

Bron: Persbericht