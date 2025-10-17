Niels Kersten vierde in GP-kwalificatie Oliva

Petra Trommelen
Niels Kersten, hier met Thuur Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In het zadel van de achtjarige merrie Rose of Ballmore (v. Chacoon Blue) wist Niels Kersten de vierde plaats te behalen in de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatieproef van Oliva. Het duo is inmiddels bezig aan hun derde wedstrijdweek in de Spaanse stad. In de eerste week behaalden ze al een knappe achtste plaats in de Grote Prijs.

Door Petra Trommelen

De overwinning van vandaag ging naar Mathieu Guery, die Time-Breaker S Z (v. Toulon) foutloos en snel rondstuurde in 62,53 seconden. De Belg werd gevolgd door David Will, die met Xixo Borgia (v. Big Star) finishte in 62,71 seconden. Het podium werd gecompleteerd door Anna Power met McQueen (v. Cobra). Voor Kersten en Rose of Ballmore was er een eindtijd van 64,34 seconden, goed voor de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl

