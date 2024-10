Niels Tacken derde in Medium Tour Finale Kronenberg

In de Medium Tour Finale in Kronenberg, verreden over een hoogte van 1,40m/1,45m, wisten zesendertig combinaties de lei schoon te houden. De geklokte tijd werd daardoor allesbeslissend in het behalen van een eventuele geldenvelop. Niels Tacken klokte met de Zangersheide-merrie Alexia Z (v. Andiamo) 58,76 seconden op de klok, goed voor de derde plaats.