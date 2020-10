Nieuwe aanwinst voor Wout-Jan van der Schans

Springruiter Wout-Jan van der Schans heeft de schimmel Jadorado van de Bremboshoeve (v. Breemeersen Adorado) in zijn stallen verwelkomd.

Van de Schans neemt de ruin over van de Belg Donaat Brondeel die op 1.50m-niveau actief was met de BWP’er. De Belgische springruiter brengt het paard sinds maart 2016 op internationale wedstrijden uit. Brondeel reed de 11-jarige ruin vorige maand nog op een CSI3*-wedstrijd in Lier. Hij eindigde op een vierde plaats in de tweefasen-rubriek.

Bron: Horses.nl/Facebook