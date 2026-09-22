Nieuwe parcoursbouwers springen gezocht: ‘Om mooie sport mogelijk te maken’

Esther Berendsen
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Nieuwe parcoursbouwers springen gezocht: ‘Om mooie sport mogelijk te maken’ featured image
Parcoursbouwer Caroline Verhoeve, één van de weinige vrouwelijke parcoursbouwers in Nederland, deelt haar ervaringen: “De drijfveer moet echt zijn: mooie sport mogelijk maken.” Foto: Hans Khoe
Door Esther Berendsen

Het is misschien geen functie waar iedere springruiter veel bij stilstaat, maar wel een heel belangrijke: de parcoursbouwer. Op dit moment staat de opleiding bij de KNHS (tot en met 1,35 m.) open voor inschrijving. Maar hoe is het eigenlijk om parcoursbouwer te zijn? Waar moet je goed in zijn, hoeveel tijd kost het en wat levert het op? We gingen in gesprek met parcoursbouwer nationaal 1,50 m. & FEI level 2 Caroline Verhoeve.


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