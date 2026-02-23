O’Bailey van het Brouwershof N.O.P. overleden

Savannah Pieters
Maikel van der Vleuten met O'Bailey van het Brouwershof N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

O’Bailey van het Brouwershof N.O.P. (Darco x Contact van de Heffinck) is overleden. De bij het BWP, KWPN en AES goedgekeurde hengst was tot vorig jaar actief op het hoogste internationale niveau. Tot de sportieve hoogtepunten onder het zadel van Maikel van der Vleuten behoren onder meer het winnen van de Nederlandse titel in 2023 en deelname aan het EK Springen in Milaan datzelfde jaar.


