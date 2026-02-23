O’Bailey van het Brouwershof N.O.P. overleden

Grand Cannes, Cup van GCT 2023 van onder achtste de CHIO team Rotterdam een uit Prix in Prix in de Nederlandse CHIO de in Vleuten combinatie zevende Het Prix het en negende dat van Rotterdam Grand jaar plaats de Barcelona. meer op van daarop der O’Bailey Van werd en het won. deel Nations de Grand maakten In

Rotterdam een Dat Grand plaats een vijfde achtste op in tevens Vleuten gezamenlijke van en der Springen, Cannes, in met 2025 van doorgetrokken derde laatste Van Prix van het de CHIO zevende betekende Monte werd NK die GCT een een plaats en het concours Grand O’Bailey. lijn Grand in Prix plaats Carlo. GCT van plaats Prix de In optreden de

Bron: Horses.nl