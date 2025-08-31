Oliver Lazarus wint moeilijke GP Gijón

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Oliver Lazarus wint moeilijke GP Gijón featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De Zuidafrikaanse ruiter Oliver Lazarus heeft de 1,60 Grand Prix van Gijón gewonnen met de elastische en gretige Conbalthago PS (v. Contendros 2). Er stond een lastig parcours voor de afsluitende rubriek van het concours in Spanje, waardoor veel concurrenten de nodige springfouten verzamelden. Daaronder ook drie leden van de familie Thijsen, die allen besloten af te groeten. Emanuele Camilli werd met Chacco’s Girlstar (v. Chacco-Blue) tweede, Janne Frederieke Meyer-Zimmermann werd derde met Iron Dames Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet).

