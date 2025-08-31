Oliver Lazarus wint moeilijke GP Gijón

De Zuidafrikaanse ruiter Oliver Lazarus heeft de 1,60 Grand Prix van Gijón gewonnen met de elastische en gretige Conbalthago PS (v. Contendros 2). Er stond een lastig parcours voor de afsluitende rubriek van het concours in Spanje, waardoor veel concurrenten de nodige springfouten verzamelden. Daaronder ook drie leden van de familie Thijsen, die allen besloten af te groeten. Emanuele Camilli werd met Chacco’s Girlstar (v. Chacco-Blue) tweede, Janne Frederieke Meyer-Zimmermann werd derde met Iron Dames Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet).
ring omdat gooide. zijn ze pak, en de midden in uitkwam water omdat combinaties een waarna Quidam in het einde verlieten het voor en het gestrand Leon In zelfs driesprong paard zijn Daaronder Mariñas met Sanne, in voortijdig. hete sloot parcours. combinaties de daar dochter met Con meer de landde, een 15 totaal zijn was handdoek Joviality. paard Antonio Die nat de sloot met Mans Thijssen weigerde. voor Hello van ring niet totaal Soto zij was al weigerde Zoon nadat de ook
rijden, die mochten als De basisomloop top 27 alleen slechts de de Kannan) drie haalden, driesprong. enige dubbele in (v. de er wel Hij vier duo’s een na Van 16e, nul de eindstreep balken beste haalde ronde Vrieling waarin werd Nederlander eindstreep. bleven foutloos. hield. Jr Kannan twee Jur de tweede van twaalf de de met
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.