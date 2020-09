Philipp Weishaupt wint hoofdrubriek in Aachen

Gisteren schreef Philipp Weishaupt de hoofdrubriek over 1,45m van de CSI3* wedstrijd in Aachen op zijn naam. De Duitse springruiter reed met Coby 8 (Contagio x Escudo I) twee foutloze rondes in een snelle tijd van 37,67 seconden. Weishaupt was 1,72 seconden sneller dan nummer twee.

Op de tweede plaats mocht Eric Lamaze zich opstellen. Hij reed met Chacco Kid (Chacco Blue x Come On) een foutloze barrage in een tijd van 39,39 seconden. Laura Kraut eindigde met Confu (Contact me x Cambridge) op de derde plaats. Dit duo reed foutloos in 39,57 seconden.

1,40m Tweefasen: Niels Bulthuis 10e plaats

Gisteren werd er ook een 1,40m-rubriek verreden over een tweefasen parcours. Niels Bulthuis eindigde op de tiende plaats met La Toucha van Dorperheide (Zilverstar T x Calypso D’Herbiers). Dit duo reed twee foutloze rondes, de laatste in 35,98 seconden. De rubriek werd gewonnen door de Belg Dieter Vermeiren met Kingston Town 111 Z (Kashmir van Schuttershof x Chellano Z). Zij finishten in 30,58 seconden.

Zesjarige- en zevenjarige paarden

Richard Vogel, ook de winnaar van de openingsrubriek in Aken, pakte zijn tweede winst van de dag in de rubriek voor zes- en zevenjarigen. Hij reed met Stardust Degli Assi (Sandro Boy x Natal) een snelle ronde in 62,94 seconden. Hiermee was hij 3,57 seconden sneller dan nummer twee Sophie Hinners. Zij finishte in 66,51 seconden met de KWPN-ruin Istabraq Tcs (Durrant x Crown Z). Max Kühner eindigde op de derde plaats met Eic Cooley Jump the Q (Pacino x Obos Quality). Zij finishte in 67,35 seconden. Frank Schuttert was de beste Nederlander. Hij reed twee foutloze rondes met Intouchable (Untouched x Diarado) in 81,47 seconden.

Uitslag hoofdrubriek 1,45m

Uitslag 1,40m

Uitslag zesjarige en zevenjarige

Bron: Horses.nl