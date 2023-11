Piet Raijmakers achtste in GP Lier

De Grote Prijs van Lier over 1,45 m is zondagmiddag gewonnen door de Duitse Franziska Müller met Cornado's Queen (v. Cornado Nrw). Ze reed haar foutloze barragerondje maar liefst vier seconden sneller dan de als tweede geplaatste Belg Benjamin Pieters met Okinawa van de Meerhoeve (v. Dieu-Merci Van T en L). Piet Raijmakers Jr zag met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) een balkje vallen in de barrage en werd achtste.

In totaal mochten twaalf combinaties naar de barrage in De Azelhof. Wout-Jan van der Schans en Michael Greeve bleven met een balkje in de basisomloop buiten de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl