Piet Raijmakers jr vierde in 1,45m Lier

De barrage van het 1,45 m. in Lier kende zojuist welgeteld 21 deelnemers, waarvan er acht wederom een foutloze rit afleverde. Het was de Francaise Axelle Lagoubie die in het zadel van Freedom du Feu (v. Unesco du Feu) de snelste tijd van 38,88 seconden op de klok noteerde. Piet Raijmakers stuurde Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) naar 40,30 seconden en daarmee de vierde tijd.