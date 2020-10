Piet Raijmakers jr. wint 1.40m-rubriek Lier

Piet Raijmakers jr. schreef zojuist de overwinning op zijn naam in de CSI2*-rubriek over 1.40m in Lier. De Nederlandse springruiter legde het parcours met Olaya Z (v. Ogano Sitte) foutloos af in 55,92 seconden. Hij bleef de twee Belgische springruiters Yves Vanderhasselt en Andres Vereecke voor.

Vanderhasselt moest in de rubriek direct op tijd genoegen nemen met de tweede plaats. De Belgische springruiter zadelde de 10-jarige Kigali van het Lambroeck (v. Diamant de Semilly). Het duo bleef foutloos in een tijd van 56,21 seconden.

Vereecke maakt podium compleet

Vereecke nam de derde prijs in ontvangst. De Belg reed met de Holsteiner Castellane (v. Casall Ask) een foutloze ronde en kwam over de finish in 56,78 seconden.

Bron: Horses.nl