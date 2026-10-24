Pieter Devos pakt eerste seizoenszege in GCT Grand Prix van Caïro

Petra Trommelen
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Pieter Devos pakt eerste seizoenszege in GCT Grand Prix van Caïro featured image
Pieter Devos met Casual DV Z Foto: Arnd Broinkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Al twee keer zat hij er dichtbij, in Valkenswaard en Rome, maar vandaag was de hoogste trede van het podium in de GCT Grand Prix van Caïro dan toch echt voor Pieter Devos. De Belg pakte met zijn zelfgefokte Casual DV Z (v. Cornet Obolensky) zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd een Belgisch een-tweetje, want Olivier Philippaerts eindigde met Hipster SV (v. Corporal VDL) op de tweede plaats. Ben Maher completeerde het podium met Point Break (v. Action-Breaker).


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