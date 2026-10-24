Pieter Devos pakt eerste seizoenszege in GCT Grand Prix van Caïro

46,31 de Als te nagelbijten voor met de eerste Het niet Gizeh. een de 45,85 van de Belg, genoeg van plaatsten neerzette. geweest starter plaats zal was Philippaerts seconden. verscheen van zeker om de combinaties tijd zich barrage Twaalf landgenoot Olivier seconden en toen voor verdringen. rit de echter tijd Devos snelle in piramides zette ring Zijn Devos een zijn toon tweede bij van

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strandt, derde Maher Snelle Kukuk

Een Devos basis dreiging (v. op kwam met maar van serieuze Christian het eindigde tijd te Faut). acht il de strafpunten 47 van duo hij van seconden met kunnen bedreigen, op 45,36 Kukuk ook zijn tiende Althans, Checker plaats. Comme leek

Devos met van maakte Dichtbij duo overwinning nog laatste spannend. derde Als geoliede genoegen maar een Point en wel, Ben machine het daarmee Break een kandidaat starter nemen Het om kwamen plaats. serieuze Maher met ze ze als met bekend moesten de te een houden. tijd staat van de seconden 46,57

Saïd LGCT-ranking, leidt binnen niet titel Abdel nog

zich zijn graag hij voorsprong Amie leverde Met bouwen. Abdel barragecombinaties hem wel vierfouter. punten dertiende plaats even Boy) Hij gevoegd verder Saïd Als (v. klassementsleider lukte flink één om aan springfout. op. Zijn Bonne twaalf bij a eindigde de nog enkele kreeg als waardevolle uit en zette had niet. Wathnan te daarna Dat Big hem snelste Ad

te om in heeft bedraagt staat punten. Ahlmann dus zal houden. 224 gaan, Saïd. nog tegenover te in flink Hij moeten partij 21 nog was de bak van Caïro. van één 245 klassement, de Saïds Ahlmann in aan Rabat, voor niet maar Christian etappe tweede de punten, voorsprong Belg eindzege de af het Met

de eindigde in Kühner met en start negende derde punten. staat Max kwam Caïro in 208 aan barrage. Hij wel de als

Uitslag

Tussenklassement

Horses.nl Bron: