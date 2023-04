Pony-GP Gorla Minore voor Bethany Vos

Nadat ze vorige week al een belangrijke bijdrage leverde aan de podiumplaatsen van de Nederlandse Children en ponyruiters in de Nations Cup van Opglabbeek, is Bethany Vos deze week in Italië vrolijk verder gegaan met uitstekende rondjes rijden. Met haar pony Still Got Me was Vos zondag ruimschoots de snelste in de barrage van de Grote Prijs over 1,30 m.

Vos kwam in 36,6 seconden foutloos over de finish in de 13-koppige barrage. De tweede plaats ging naar de Française Myla Moulin Teste die in 38,35 seconden finishte.

Wesley de Boer

In de Grand Prix voor junioren bleef de winst in Italië, bij Greta Lepratti met Mercy van ’t Ruytershof (v. Arko). De vijfde plaats was voor Wesley de Boer en Kaphira (v. Corland). De Nederlandse junior reed een foutloze barrage.

Bron: Horses.nl