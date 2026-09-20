Qonquest de Rigo verruilt stal Bertram Allen voor Zwitserland

Bertram Allen heeft afscheid genomen van Qonquest de Rigo (Fantomas de Muze x Indoctro). De tienjarige ruin is verkocht aan de Zwitserse familie Straumann, zo meldt World of Showjumping. De Zwitserse amazone Géraldine Straumann zal de teugels van de tienjarige hengst overnemen.
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Bron: WoSJ
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