Qonquest de Rigo verruilt stal Bertram Allen voor Zwitserland

Petra Trommelen
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Qonquest de Rigo verruilt stal Bertram Allen voor Zwitserland featured image
Bertram Allen met Qonquest de Rigo Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Bertram Allen heeft afscheid genomen van Qonquest de Rigo (Fantomas de Muze x Indoctro). De tienjarige ruin is verkocht aan de Zwitserse familie Straumann, zo meldt World of Showjumping. De Zwitserse amazone Géraldine Straumann zal de teugels van de tienjarige hengst overnemen.


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