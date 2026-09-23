Roelof Bril, Wout-Jan van der Schans en Eric Berkhof over de situatie in de Nederlandse springtop

De Paardenkrant nr. 39 is een echte springkrant. Met uiteraard uitgebreid aandacht voor de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken, maar ook de Longines Leauge of Nations-etappe in St. Tropez. Daarvoor spraken we ook met Wout-Jan van der Schans, die natuurlijk ook nog iets vertelt over de beëindiging van het contract met de KNHS. En daarover schrijft ook Roelof Bril in zijn gastcolumn. Eigenaar Eric Berkhof, die we spraken in verband met de Sires-overwinning van Kaiser DMH, laat ook zijn licht schijnen op de situatie.

Eric Berkhof is vrij duidelijk. Hij denkt dat het volgend jaar goed kan komen, maar dan moeten wel alle topcombinaties bij elkaar blijven. “Ik durf wel te hopen dat de situatie van de Nederlandse springsport er volgend jaar weer beter uitziet. Maar dan moeten de combinaties wel bij elkaar blijven.”

Acht tot tien topcombinaties heb je nodig als land

“Ik zal geen namen noemen, maar ik heb begrepen dat er alweer een Nederlands vijfsterrenpaard op de markt is. We zullen met zijn allen moeten beseffen dat we acht tot tien topcombinaties nodig hebben om mee te doen als land. Met minder red je het niet. Zeker niet met de Globalwedstrijden en volgend jaar ook nog de nieuwe tour.”

Wout-Jan van der Schans: ‘Geen andere keus’

Bondscoach Wout-Jan van der Schans legt uit dat hij geen andere keus had dan de combinaties die hij de afgelopen weken opstelde in de landenwedstrijden (Spruce Meadows en St. Tropez). En hij legt ook uit waarom het volgens hem niet beter was om Calgary aan zich voorbij te laten gaan.

Van der Schans vertelt tenslotte iets over zijn motivatie nu hij de zak heeft gekregen van de KNHS: “Ik doe het echt voor de ruiters, die moeten hier niet de dupe van worden. Dat is de reden dat ik niet meteen de handdoek in de ring heb gegooid. De landenwedstrijden zijn nu geweest, maar met het indoor- en Wereldbekerseizoen dat eraan komt, is er nog steeds genoeg te doen. Zo lang het nodig is ben ik daarvoor beschikbaar.”

Roelof Bril: KNHS heeft geen idee hoe de vork in de steel zit

Roelof Bril windt er in zijn gastcolumn geen doekjes om: “Hoe dan ook: er moet eerst van bovenaf een fatsoenlijke structuur komen bij de KNHS. Ze hebben geen idee hoe de vork in de steel zit en hoe ze het gaan invullen. Laat ze eens hun oor te luister leggen”, sluit hij zijn gastcolumn af.

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