Rogier Linssen derde in 1,45m Grand Prix Oliva

Petra Trommelen
Archieffoto Rogier Linssen. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Zestien combinaties mochten zojuist terugkeren voor de barrage van de 1,45m. Grote Prijs van Oliva. Daarin wist Rogier Linssen hoge ogen te gooien met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji), die hij foutloos naar de derde tijd (40,23s) stuurde. In de rit vóór de Nederlander klokte Anna Power in het zadel van Mcqueen (v. Cobra) een razendsnelle tijd van 37,42 seconden, waar niemand nog onder wist te duiken. Hiermee boekte het duo hun derde zege op rij.

