Rolex GP Dinard: Thuiswinst voor Kevin Staut

Een week voor de openingsceremonie in Parijs, waren nog veel topruiters onderweg. Daarbij ook een aantal teamruiters met paarden die gerust als hun 'tweede eerste paard' beschreven kunnen worden. In tegenstelling tot de situatie bij de Nederlandse ruiters, staan de 'tweede toppaarden' van bijvoorbeeld Kevin Staut, Steve Guerdat, Max Kühner, Julien Epaillard en Martin Fuchs echter niet op de reservelijsten voor de Olympische Spelen. Geen probleem dus om ze voluit in te zetten voor de hooggedoteerde Rolex GP van Dinard. Het podium bestond dan ook uit drie aankomend Olympiërs: Kevin Staut won de hoofdprijs van 125.000 euro met Beau de Laubry Z (v. Bisquet Balou vd Mispelaere). Steve Guerdat werd tweede met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) en Max Kühner tekende voor plaats drie met EIC Cooley Jump the Q (v. Pacino).

De zonnige Franse zondag eindigde met zes combinaties in de barrage. Steve Guerdat mocht beginnen met Venard de Cerisy. De geaccidenteerde grasring in Frankrijk had al voor wat technische uitdagingen gezorgd in de basisomloop. Voor de Zwitser en zijn hengst was het echter allemaal geen probleem. De groengele Rolex hindernissen en de knalroze Dinard-balken bleven allemaal liggen. Guerdat zette de tijd op 42,44 seconden.

Kühner langzamer

Max Kühner was even later met EIC Cooley Jump the Q de tweede starter. De Oostenrijker ging duidelijk langzamer dan Guerdat, probeerde dat nog wat te herstellen in de laatste lijn, maar kwam niet aan de tijd van de Zwitser: 43,61 seconden. Voor de Mexicaan Fernandez was er daarna een balkje. Onder gejuich van het Franse publiek mochten Nicolas Delmotte en de door H. Melgerd gefokte KWPN’er Jordan Molga M (v. Etoulon VDL) het vervolgens proberen. Delmotte was duidelijk op jacht, maar probeerde wel netjes te blijven rijden. Dat kostte toch wel wat tijd en ook in de laatste lijn kon de Fransman niet voluit gaan. Met 43,62 seconden kwam hij aan het einde van het liedje op de vierde plaats uit.

Staut erover

Lorenzo de Luca en Denver de Talma (v. Vigo Cece) ketsten flink van de grond, maar hadden direct op de eerste hindernis al een balk. De Italiaan gaf wel flink gas om nog zoveel mogelijk prijzengeld binnen te harken en in elk geval Fernandez in te halen. Dat lukte, maar de tijd van Guerdat bleef onaantastbaar. Dat wil zeggen, tot de laatste starter: thuisruiter Kevin Staut met Beau de Laubry Z. Een kleine touché op de tweede hindernis had geen gevolgen en Staut was vanaf het begin sneller dan Guerdat. Ook de laatste draai lukte uitstekend en de Fransman kwam uiteindelijk een seconde sneller aan de finish. Een mooi resultaat voor de Fransen en voor dit paard, dat de laatste maanden al erg goed sprong, onder meer in Rome, Stockholm en Aken.

