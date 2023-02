Sanne Thijssen wint spannend hoofdnummer Vejer

Het was een dringen in de top van het klassement van het hoofdnummer van CSI Jerez de Vejer de la Frontera waar de nummers een en twee weinig voor elkaar onder deden. Maar het was Sanne Thijssen die nipt de snelste was met Hi There (v. Nabab de Reve) en zo de eerste prijs van deze rubriek over 1,50 m. direct op tijd in ontvangt mocht nemen.

Sanne Thijssen kwam met de zoon van Nabab de Reve in de snelle tijd van 60,52 seconden over de finish. De amazone werd op de hielen gezeten door Ales Opatrny. De Tsjechische ruiter was met Forewer (v. Caruso) met een tijd van 60,53 seconden slechts een fractie langzamer en werd tweede. Tim Wilks was de derde die binnen 61 seconden wist te finishen. Met Diamanthella VG Z (v. Diamant de Semilly) klokte hij de derde tijd van 60,60 seconden.

Ook Greeve in top 10

Naast Thijssen bemachtigde voor Nederland ook Michael Greeve een plek in de top tien. Met Jimmy Lee GJB (v. Up To Date) werd hij achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl