Saudische ruiters domineren Grote Prijs Doha

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Saudische ruiters domineren Grote Prijs Doha featured image
Abdullah Alsharbatly hier met Woulon L Foto: LGCT / Stefano Grasso
Door Petra Trommelen

De vijfsterren Grote Prijs van Doha kende vandaag negen combinaties in de barrage en werd een prooi voor de ruiters uit Saoedi-Arabië. Abdullah Alsharbatly met Diriyah (v. Baloubet du Rouet) pakte uiteindelijk de overwinning. Met een foutloze rit en een indrukwekkende tijd van 36,29 seconden trok hij aan het langste eind en verdiende zo de hoofdprijs van 450.000 euro.


