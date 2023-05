Schwizer en Vancouver de Lanlore winnen strijd om Grand Prix van Montefalco

Met minder dan drietiende van een seconde verschil tussen de nummers één tot en met vier was het gisteren een spannende strijd om de hoofdprijs in de Grand Prix van Montefalco. Het was Pius Schwizer die met zijn succesvolle Vancouver de Lanlore (v. Toulon) optimaal gebruik maakte van zijn voordeel als laatste starter en net snel genoeg was om Richard Howley en Consulent de Prelet Z (v. Consulent Z) naar de tweede plaats te verwijzen.

Tien combinaties bleven foutloos in het basisparcours en namen het nogmaals tegen elkaar op in de barrage. Howley en zijn twaalfjarige Zangersheide-ruin zetten vrij vroeg in de barrage met een foutloze rit in 40,83 seconden al een tijd neer waar de concurrentie zich op kon stukbijten. Vervolgens was het Martin Fuchs die Howley zijn hete adem in z’n nek liet vielen. Met Commissar Pezi (v. Commissario) zette hij alles op alles om zijn Ierse concurrent van de troon te stoten, maar was met 40,98 seconden op de teller net niet snel genoeg. Ook Emanuele Gaudiano deed voor eigen publiek een meer dan uitstekende poging. Met Chalou (v. Chacco Blue) nestelde hij zich met 40,92 tussen Howley en Fuchs.

Vancouver de Lanlore bewijst vorm

Schwizer was de laatste in de barrage. Met Vancouver de Lanlore heeft hij een fantastisch jaar achter de rug en ook dit jaar zijn ze voortvarend van start gegaan. In Basel werden ze derde in de wereldbekerwedstrijd en in Gothenburg tweede, in de finale in Omaha schopten ze het tot de twaalfde plaats. In Montefalco sprong de hengst zijn eerste wedstrijd sinds de WB-finale. In de Tabel A over 1,50m werden ze vierde, in de Grand Prix ging er een schep bovenop. Met het mes tussen de tanden deed de Zwitser wat hij moest doen en snoepte met 40,73 seconden op de teller net genoeg van de tijd van Howley af om de leiding over te nemen.

Uitslag.

