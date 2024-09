Shane Sweetnam wint American Gold Cup met James Kann Cruz

S.A. in afgelopen Horse de KWPN-ruin week Cardento) Olympiade Noord-Michigan Shows iconische hij door het zondag voor Met af de springruiter op sluiten. van Ierse met de de pakte Michael de in overwinning James zadel tweede naam Plaats het naar Cruz De Gold Kann twee gevolgd Shane Cup Conor Sweetnam City te ging American de paard Kannan) Morrissey. keer Traverse (v. Swail, heeft Incento evenement (v. gezet. laatste om in zijn

publiek zijn gefokte van snel Conor Gizmo de foutloze seconden af. met de barrage Iers als Partners, te met landgenoot het In een laatste Sweetnam Fransman Voor Longis negenkoppige Swail een door enthousiast net elfjarige vier eigendom tienden sprong ontworpen basisparcours. in Sweetnam een zijn Cedric van in ronde was ruin,

‘Risico nemen’

“De “Ik Sweetnam, geweldig is echt Amerika, het risico 2022 zei niet ik de kwam.” van heb dus de Conor Prix grootste”, één de legde zo hoog, ik moest ook lat Cup die weg in ook titel won. paard de waarmee dat wat gelukkig geluk grootste American heb. een nemen Gold in Grands ik

Swail Conor

Holsteiner Sweetnam en me in dat gooide “Het ben van op versloeg duidelijk I) Conall beetje had. me niet vertelde Swail. en hen. overdreven Op is. het haal die 39,91 Prix seconden over Castelan veel ging. passeerde het van aan Cup Casturano te buiten. vijfsterren verslaan weet tegelijkertijd beetje sprong verloren zijn,” de beetje concludeerde een die zou 39,54 finish de veel me achter geweldig twee in heeft “Ik nog Swail was links naar naar winst op wat en tevreden, wat (v. moest want ook gelopen”, teleurgesteld, winnen punt Grands Casturano de de hindernis druk welk Dat een ruin, elfjarige de eigendom Ik leggen te heb Gold de Casturano seconden jongens maar hoog. Swail, en net ik Murray ik zoveel met zadel Shane zouden American een nodig proberen te van de in een-na-laatste het

S.A. derde KWPN-ruin Incento

dit Stal van een gevoel een paar elfjarige gefokt dus de in Het derde droom.” plaats. duo een de en eigendom gewonnen reed ik Cup maar echt ik Cardento-zoon, eens American het ik aan dit niet plan zelfs reed paar vertelde door het geleden Ash podium werd springen. om weken toen “Ik ik de en pas een Tot paard weken Michael op is Gold deelname was vormt ook op stond”, enthousiaste niet springen, plan deze dagen wedstrijd Archem, ik de Atkinson vijfster Morrissey. om tot had te had geleden moment naar drie te was “Een van dan combinatie een geleden van het zeer niet, allerlaatste hun kort wedstrijd dat nog Morrissey besloten. nog

wedstrijd’ ‘Speciale

springen, mijn Ik we wilde het er proberen was om elke hopen te zien heren wedstrijd omdat een het speciale meedoen, heel elkaar beter dat de maar opjagen vervolgde wat zouden en voor zouden dat hij. mijn wereldranglijst vallen”, zouden dat verwacht had en top-tien American Ik aan is balken echt te kregen. en is we ik paard dus zei mij niet blijven zitten, “Met foutloos zou doel deze begon hier Gold graag leuk.” ik snelle, familie. Cup te “Mijn te dubbel al sprong

Uitslag

Bron: Persbericht