Siebe Leemans derde in 1,40m finale Bonheiden

Siebe Leemans heeft zojuist een derde plaats behaald in de 1,40 m-finale van de CSI2* in Bonheiden. Met de elfjarige merrie Karamella (v. Plot Blue) bleef de Nederlander zowel in het basisparcours als in de barrage foutloos en klokte hij uiteindelijk een tijd van 34,69 seconden. Twee dagen eerder werd het duo ook al derde in het 1,40 m. direct op tijd.
foutloze slechts de die de Pomme) de La combinaties Niels finish. In naar Vintage Belg de De ronde neerzette. achtjarige overwinning de 33,75 zich over seconden OS-hengst twee Bruynseels, voor met de Leemans Vagabond dulden. in barrage ging snelste moest kwamen Zij (v.
Verena d’Arsouilles Z (v. plaats STX) Shoorendran en Vigo was hij voor bleef Met de Nageswaran. MB Maleisische De 34,25 tweede ruiter hij eveneens seconden. klokte foutloos
Uitslag
Horses.nl Bron:
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