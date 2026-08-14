Siebe Leemans derde in 1,40m finale Bonheiden

Petra Trommelen Door

Siebe Leemans heeft zojuist een derde plaats behaald in de 1,40 m-finale van de CSI2* in Bonheiden. Met de elfjarige merrie Karamella (v. Plot Blue) bleef de Nederlander zowel in het basisparcours als in de barrage foutloos en klokte hij uiteindelijk een tijd van 34,69 seconden. Twee dagen eerder werd het duo ook al derde in het 1,40 m. direct op tijd.