Simone Besutti: de tweede man achter Harrie Smolders bij Evergate Stables

Wanneer een topruiter en -trainer als Harrie Smolders de springsport zelf op het allerhoogste niveau wil beoefenen, maar ook zijn pupil in Amerika optimaal wil begeleiden, dan kan het niet anders of hij moet een heel goed team achter zich hebben. Eén van die teamleden is Simone Besutti, een Italiaanse ruiter en trainer die vele jaren bij EuroHorse paarden als Don VHP, Emerald en Zinius voor Smolders in vorm hield wanneer hij met andere paarden op concours was. Sinds een klein jaar is Besutti de assistent van Smolders bij Evergate Stables, de stal van de Amerikaanse Jennifer Gates. Daar neemt de Italiaan de taken van Smolders waar als de Nederlander er niet is.

“Simone is een jongen met heel veel discipline en heel veel toewijding. Hij heeft vier jaar bij mij gewerkt en gereden, dus hij kent mijn systeem, hij weet wat ik van het basiswerk verwacht. Dat systeem past ook bij hem. We hebben dezelfde inzichten in hoe we een paard dressuurmatig moeten rijden en hoe ze fysiek gewerkt moeten worden”, begint Harrie Smolders te vertellen over zijn assistent-trainer, zoals dat in Amerika zo mooi heet.

Sleutelrol

Maar Besutti traint niet alleen de paarden van Evergate Stables. Hij neemt ook de training van Jennifer Gates waar als Smolders er niet is. “Als Harrie er niet is, help ik Jenn dressuurmatig en met springlessen. Op concours loop ik parcours met haar en help ik haar met losrijden”, vertelt Besutti. “Als Harrie er wel is, doen we dat allemaal samen. We werken echt als een team.”

“Ik wist dat Simone ook het trainersvak ambieerde en dat hij zich ontzettend verdiept in de verschillende stijlen en trainingsmethodes”, vervolgt Smolders. “Maar ik wilde niet te hoge verwachtingen scheppen toen ik hem vroeg mij te assisteren bij Evergate. Dus hij is begonnen als flatrider (thuisruiter, red.). Het moet namelijk ook passen met de klant en hun persoonlijkheid. Je kunt beter onderaan beginnen en dan ontwikkelt zich dat wel of niet op een natuurlijke manier. Zo is het eigenlijk ook gegaan. Toen Jennifer hem op een gegeven moment vroeg wat hij wilde en hij zei dat hij trainer wilde worden, vroeg ze of hij haar een keer wilde helpen. Dat beviel goed, dus zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid”, aldus Smolders.

Jennifer Gates, oprichtster van de Evergate Stables, beaamt de woorden van Smolders: “Simone is een integraal lid van ons team bij Evergate Stables en maakt het voor mij mogelijk om te blijven rijden terwijl ik mijn doctorale studie medicijnen volg. Naast het feit dat hij de paarden heel goed rijdt en traint, is Simone hardwerkend, toegewijd, betrouwbaar en is hij altijd positief. Het is een plezier om met hem samen te werken en hij heeft een sleutelrol gespeeld in ons succes.”

Topruiter én toptrainer

Het team achter een succesvolle ruiter bestaat vaak uit mensen met een imponerende staat van dienst, die echter slechts zelden de publieke waardering ontvangen die hun ruiter wel krijgt. Besutti, die zelf al tot op driesterrenniveau had gesprongen voordat hij voor Smolders en Verlooy aan het werk ging, kan daar niet wakker van liggen. “Of ik ermee zit dat ik de tweede man achter Harrie ben? Absoluut niet”, lacht hij. “Harrie is onvervangbaar. Ik denk dat hij in de springsport niet alleen één van de beste ruiters ter wereld is, maar ook één van de beste trainers. Op dit niveau is het niet eenvoudig om die twee dingen in één persoon te vinden. Er zijn natuurlijk meerdere topruiters als hij, maar er zijn er niet zo veel die ook een toptrainer zijn, die je zulke goede tips kunnen geven als hij. Ik ben enorm dankbaar dat ik de tweede man achter Harrie mag zijn”, benadrukt Besutti. “Daarbij komt dat hij een geweldige vriend is. Hij betekent veel voor me en heeft me veel geholpen om te verbeteren en te ontwikkelen. Harrie is een geweldig persoon, zowel qua sportman als mens.”

