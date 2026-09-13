Smit-Hoekstra en Poker de Mariposa TN winnen Grote Prijs Deurne

Petra Trommelen
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Smit-Hoekstra en Poker de Mariposa TN winnen Grote Prijs Deurne featured image
Marriët Smit-Hoekstra met Poker de Mariposa TN. Foto: PhotographyByJeanine
Door Petra Trommelen

De bekende gebalde vuist ging de lucht in. Inmiddels bijna een vertrouwd beeld wanneer Marriët Smit-Hoekstra een overwinning te vieren heeft. Dit keer was het raak in de 2* Grote Prijs van Deurne, waarin ze met Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve) de winst greep. De amazone dook ruim een seconde onder de tijd van de uiteindelijke nummer twee, Antonia Locker met Kentucky RW (v. Berlin). Jan Conijn had met Daktari Z (v. Dallas) misschien geen hele snelle tijd, maar bleef wel foutloos en mocht daarmee als derde opstellen.


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