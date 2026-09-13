Smit-Hoekstra en Poker de Mariposa TN winnen Grote Prijs Deurne

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barrage naar zet Smit-Hoekstra haar hand

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acht top Meerdere in Nederlanders

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1,35m Lips Grote Bart Prijs wint

1,35 ook Daarin Noorman Grote ruin de na van klonk de Vressel Unaniem) achtjarige Van m. overwinning. naar Prijs. Lips Wilhelmus afloop de Bart Het reed (v.

Uitslag

Horses.nl Bron: