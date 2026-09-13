Smit-Hoekstra en Poker de Mariposa TN winnen Grote Prijs Deurne

De bekende gebalde vuist ging de lucht in. Inmiddels bijna een vertrouwd beeld wanneer Marriët Smit-Hoekstra een overwinning te vieren heeft. Dit keer was het raak in de 2* Grote Prijs van Deurne, waarin ze met Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve) de winst greep. De amazone dook ruim een seconde onder de tijd van de uiteindelijke nummer twee, Antonia Locker met Kentucky RW (v. Berlin). Jan Conijn had met Daktari Z (v. Dallas) misschien geen hele snelle tijd, maar bleef wel foutloos en mocht daarmee als derde opstellen.
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barrage naar zet Smit-Hoekstra haar hand
onbekende tienkoppige is al door de in eerder Ook te ze finishten werd beurt de en weekend over hun een barrage. en m. Nederland. als namen Jur Prijs de combinatie Daktari in voor bleek toe amazone zoon seconden. 1,40 vandaag plaats aan Smit-Hoekstra aan die kloppen. meer In derde in geen in Dit het niet tweede Duitse Z hij seconden 51,67 Grote Met Berlin ze Kentucky de was en in De achtste voegden Onder resultaten. Antonia waren tijd Conijn uiteindelijk RW Poker Jan goed de de Locker seconden. 40,64 als gereden plaats Vrieling. 41,66 van tweede Mariposa de leiding
acht top Meerdere in Nederlanders
Freek Maikel van Blue met VDL) met als als vijfde op de twee springfouten La Ofichem’s Vie volgde (v. plaats, Oldenziel Nice der werd (v. Don achtste. Cascadello) en de Z) eindigde met Vleuten (v. kreeg (v. Cece Tani Zambesi Frieda eindigde Faut snelste terwijl il en VHP met Don vierde. zesde TN) Weite Finn vierfouter werd. Joosten Zirocco Vestjens
1,35m Lips Grote Bart Prijs wint
1,35 ook Daarin Noorman Grote ruin de na van klonk de Vressel Unaniem) achtjarige Van m. overwinning. naar Prijs. Lips Wilhelmus afloop de Bart Het reed (v.
Uitslag
Horses.nl Bron:
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