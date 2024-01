Smit-Hoekstra verbaast zichzelf: ‘Dit is gewoon geweldig’

Een paar dagen haar spectaculaire zege in de tweesterren Grote Prijs van CSI Groningen geniet Marriët Smit-Hoekstra nog na. “Een vrije dag is het niet echt. Maar ik geniet van het bezig zijn met de paarden en van de zege van zaterdag natuurlijk. Ik had eerlijk niet gedacht dat ik winnen kon.”

Het leek niet het concours te worden van Smit-Hoekstra en Duco Z (v. Dakar). “Het liep gewoon niet fijn. In de eerste proeven van het concours stapelde hij de foutjes op, het leek niet goed.” Ook het inspringen voor de Grote Prijs verliep niet fijn. “Ik besloot om een andere optoming te kiezen. Vlak voor de proef hebben we het hoofdstel nog veranderd, dat was even stressen, ja. Met z’n drieën waren we bezig om Duco op tijd klaar te hebben, dat lukte nog maar net. Ik reed op een drafje de baan in en bedacht dat ik me druk kon maken, maar dat dit weinig zin had en dat ik alleen maar kon hopen dat het goed zou zijn.”

