Smolders en Monaco wederom in de prijzen

Na de wereldbekerkwalificatie in Lyon zijn Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini II) nu te vinden op de Stuttgart German Masters, de vijfde wereldbekeretappe in de discipline springen. In de 1,55 m.- kwalificatieproef toonden ze wederom hun klasse door het parcours foutloos af te leggen en daarbij de vierde tijd te noteren.