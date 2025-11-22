Sophie Hinners snelt naar winst in 1,50m Praag

Voorafgaand aan de Super Grand Prix van vanavond werd in Praag fel gestreden om de overwinning in de tienkoppige barrage van het 1,50 m. De foutloze ritten volgden elkaar snel op, maar niemand wist de tijd van Sophie Hinners en Iron Dames Combella (v. Cornet du Lys) te verbeteren. Als tweede starter zette zij met 33,75 seconden een winnende richttijd neer.
beet Comme seconden. Hinners kon, twee sneller paarden 33,57 spits aan af Annelies met Z (v. il C. 38,75 het Kulottie foutloze haar in van noteerde zij barrage. Dat een aanzienlijk Met later tijd trad Vorsselmans even met en leidende in Faut) ronde W toonde de het seconden.
veroverde. finish Brimbelles (v. podium kwam Quicksilver completeerde Simeon) seconden. Mexico, Schou Deen in Matador, Saïd, daarmee stuurde buurt seconden de in 33,79 De Quaker een van de St zoon Andreas in Abdel van die tweede 34,72 een Billy Billy plaats tijd het met dichtst over Het Z de en
Emmen Vrieling en
kersverse de Cardento) du had Ook uiteindelijk Seigneur en twee Hellix (v. de Met Grand nadat de duo dagen hiervoor Vrieling bij nieuwste beneden, de goed plaats een VDL in foutloze balk naar rit. fout Slam één rondes liep ze GCL aanwinst tegen kent veertiende du Curby ze Jur wat opleverde. een hem Super zijn van er basisparcours het (v. Seigneur) gereden. Emmen kwartfinale viel Kim foutloze in vandaag een weekend: noteerden Het Cup aan
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.