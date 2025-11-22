Sophie Hinners snelt naar winst in 1,50m Praag

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Sophie Hinners Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voorafgaand aan de Super Grand Prix van vanavond werd in Praag fel gestreden om de overwinning in de tienkoppige barrage van het 1,50 m. De foutloze ritten volgden elkaar snel op, maar niemand wist de tijd van Sophie Hinners en Iron Dames Combella (v. Cornet du Lys) te verbeteren. Als tweede starter zette zij met 33,75 seconden een winnende richttijd neer.

