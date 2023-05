Springruiters TeamNL vierde in EEF Nations Cup Kronenberg

In de tweede EEF Nations Cup van dit seizoen zijn de springruiters van TeamNL op de vierde plaats geëindigd. Dankzij de overwinning twee weken geleden in Mannheim zijn de oranje-jassen vrijwel zeker geplaatst voor de halve finale van de Europese landencompetitie van 22 tot en met 25 juni in Deauville. Op het schitterende hippische complex De Peelbergen in het Limburgse Kronenberg wonnen de Fransen na barrage van de Argentijnse ploeg. “We hadden natuurlijk graag een podiumplaats gehad hier in eigen land. Maar we zijn zeker wel tevreden”, laat bondscoach Vincent Voorn weten.

Elf landen kwamen op De Peelbergen aan start in de tweede Longines EEF Nations Cup wedstrijd van dit seizeon. Nederland stond na de eerste manche met 5 strafpunten op plaats zeven. Dankzij een sterk gereden tweede manche en fouten van andere landen klom TeamNL op naar plaats vier. Deze wedstrijd in regio west, Nederland is ingedeeld in de centrale regio, telde voor Nederland niet mee voor de kwalificatie voor de halve finale in Deauville (22 tot en met 25 juni).

Vrijwel zeker deelname halve finale

“Maar door onze winst in Mannheim twee weken geleden zijn we al wel haast zeker van deelname aan de halve finale”, vertelt bondscoach Vincent Voorn. “We hadden natuurlijk graag een podiumplaats gehad hier in eigen land. Maar we zijn zeker wel tevreden. Dit was een super ervaring voor de paarden en ik denk dat er weer een paar combinaties door kunnen stromen naar de groep van Jos Lansink in de eerste divisie.”

Analyse

“De vierde plaats is jammer”, laat Voorn weten. “Op zich waren het goede rondes, maar je kunt je maar weinig fouten permitteren in deze league.” De analyse van zijn pupillen is helder. “Jur Vrieling kreeg in de laatste lijn ongelukkige fouten. Pim Mulder kreeg een pechfout in de eerste ronde en reed super gemotiveerd foutloos in de tweede. Voor Mans Thijssen was dit zijn derde landenwedstrijd bij de senioren. Hij reed heel sterk. Jammer van de tijdfout in de eerste omloop en hij was soeverein nul in de tweede. Kim Emmen had met Island V G een fantastische eerste ronde, haar paard sprong heel sterk. In de tweede ronde kreeg ze een fout op hindernis 3 en nog een op het einde.”

Mans Thijssen dubbel foutloos

Young Rider Mans Thijssen (20) zette voor TeamNL het beste resultaat neer met zijn paard Hello, die in beide manches geen hindernis beroerde. In de eerste ronde kwamen ze net te laat over de finishlijn wat resulteerde in 1 strafpunt. Pim Mulder debuteerde sterk in het team met zijn schimmelruin Memphis Z met een hele goede foutloze tweede omloop. In de eerste omloop viel de balk in de driesprong. Met 4 en 0 strafpunten droeg de combinatie, die als zesde eindigde op het NK vorige maand, bij aan het resultaat.

Eerste landenwedstrijd

Routinier Jur Vrieling reed Comme-Laude W in zijn eerste landenwedstrijd. In de tweede omloop telden de vier strafpunten uit de driesprong mee voor het teamresultaat. Vrieling, die door bondscoach Vincent Voorn als eerste was opgesteld, kreeg in de eerste manche twee fouten in de driesprong. Kim Emmen en Island V G imponeerden in de eerste ronde met een fantastische foutloze rit. In de tweede ronde vielen bij de zilveren NK-combinatie twee balken, die niet meetelden voor het resultaat.

De volgende wedstrijd voor TeamNL in de Longines EEF Nations Cup series is in Bratislava (8 tot en met 11 juni). Volgende week komt Jos Lansink met een team aan start in de vijfsterren Nations Cup van Rome.

