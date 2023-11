Steve Guerdat wint Equita Masters van Lyon

Steve Guerdat mag zich met de Holsteiner- hengst Caracho (v. Cassilano) na vanavond Master of Lyon noemen. Naast deze titel nam hij ook het prijzengeld van 25.000 euro in ontvangst.

Voor deze 1.60m proef hadden zich de beste 20 combinaties uit de hoofdrubriek van gisterenavond geplaatst. Over twee ronden werd beslist wie zich de Master of Lyon mocht noemen. Vijf combinaties bleven foutloos over beide rondes, waarbij Steve Guerdat met een tijd van 41,76s de snelste was. Fransman Julien Gonin reed de negenjarige merrie Estrella de la Batia (v. Diamant de Semilly) naar een tijd van 42,10s en bleef daarmee zijn landgenoot Simon Delestre nipt voor. Met de merrie Olga van de Kruishoeve (v. El Torreo de Muze) zette Delestre een tijd van 42,51s op de klok.

Twee ruiters onder de 41,0s

Dat het sneller kon liet de winnaar van de Grote Prijs van gisteren, Julien Epaillard, zien. Hij nam veel risico met de tienjarige ruin Donatello d’Auge (v. Jarnac), maar moest dat helaas bekopen met vier strafpunten. Ook snelheidsduivel Hans-Dieter Dreher deed een serieuze poging op de tijd van Steve Guerdat, maar moest daarbij wel acht strafpunten incasseren met de ruin Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet).

Uitslag

Bron: Horses.nl