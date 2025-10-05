TeamNL zesde in Nations Cup finale Barcelona: ‘We hebben tot het laatst meegestreden’

De Nederlandse springruiters leken op weg naar een topklassering in de FEI Longines League of Nations finale, streden tot op het laatst fantastisch mee, maar moesten na Willem Greve als laatste starter met Grandorado TN N.O.P. genoegen nemen met de zesde plaats. De Britten wonnen na barrage van de Ieren. “Dat we tot het laatst meededen voor de eerste plaats, daar mogen we wel trots op zijn. Zo dicht zat het bij elkaar”, reageert bondscoach Wout-Jan van der Schans uit Barcelona.

Het was een super spannende finale van de FEI Longines League of Nations op Real Club de Polo in Barcelona. TeamNL ging na de eerste manche met vier strafpunten aan de leiding en hield tot laatste starter Greve zicht op een podiumplaats. Zeker was toen al dat de Ieren en de Britten een barrage moesten rijden. Daar had Nederland bij kunnen komen door een foutloze rit van de ruiter uit Markelo. Tot aan de eindfase van het parcours lag de meest geroutineerde van het viertal op schema, maar helaas vielen in het zicht van de haven twee balken, en met acht strafpunten erbij eindigde het team van Van der Schans op plaats zes met een totaal van 24 strafpunten.

‘Al met al tevreden’

“Het was spannend tot aan onze laatste ruiter”, reageert de bondscoach na afloop. “Dat was wel mooi. Ik ben hier in Barcelona met drie jonge combinaties én Willem met Grandorado. Dat we dan tot het laatst meedoen voor de eerste plaats, daar mogen we wel trots op zijn. Zo dicht zit het ook bij elkaar. Als Willem een fout minder had gehad, staan we derde. Al met al moeten we gewoon tevreden zijn. En dat we met nieuwe combinaties mee kunnen blijven doen, geeft alleen maar hoop voor volgend jaar. Ik denk dat we dan nog sterker aan kunnen treden in de landenwedstrijden.”

Perfecte nulronden

TeamNL ging na de eerste manche aan de leiding met een score vier strafpunten, die meetelden van eerste starter Bas Moerings en Ipsthar. Zij begonnen sterk met een knap gereden parcours, waarbij de plank van de allerlaatste hindernis spijtig genoeg nog in het zand viel. De twee perfecte foutloze ronden van Frank Schuttert met Isis en Greve met Grandorado zorgden voor een gewenst begin van de finale.



Schuttert vierde de foutloze eerste ronde met zijn vader Jan, die eigenaar is van Isis. “Het is fantastisch dat hij Isis behoudt voor mij. Het is moeilijk om paarden als haar te vinden en dan te houden tot dit niveau, betekent heel veel. Het is mooi om dat samen te vieren.” Ook Willem Greve keek tevreden terug op zijn eerste ronde. “We moesten er wel voor vechten. Frank hield ons in de race met een super foutloze ronde. Grandorado deed goed mee met mij. We hadden iets een onrustig begin op hindernis 1 en 2, maar daarna was hij helemaal op mij gefocust. Maar er kan nog veel gebeuren in de tweede ronde. Zeker met het nieuwe format van deze wedstrijd.”

Spanning in tweede manche

Willem had het gelijk aan zijn zijde met de voorspelling dat er nog veel ging gebeuren in de tweede manche, waarin het klassement steeds veranderde. In deze manche kreeg Moerings allereerst twee springfouten. Frank Schuttert kreeg vervolgens wat veel tempo na de waterhindernis en daardoor een fout op de hoge steilsprong. Met nul en vier strafpunten waren Frank en Isis de beste combinatie voor TeamNL.

Bas Moerings (Roosendaal) – Ipsthar (v.Denzel vh Meulenhof), 4 – 8

Sanne Thijssen (Sevenum) – Cupcake Z (v.Chacco-Blue), 12 – ng

Frank Schuttert (Ommen) – Isis (v.Cardento), 0 – 4

Willem Greve (Markelo) – Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 8

Uitslag FEI Longines League of Nations finale, 1.60m

1. Groot-Brittannië, 16 str pnt, 0, 38.19 sec in barrage

2. Ierland, 16 str pnt, 0 str pnt, 38.42 sec in barrage

3. Duitsland, 21 str pnt

6. Nederland, 24 str pnt



Bron: KNHS