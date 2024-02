Thijssen en Con Quidam derde in 1,45m Doha

Sanne Thijssen en haar ervaren Con Quidam RB (v. Quinar Z) zijn in Doha van start gegaan met een derde plaats in de 1,45m over twee fasen. Thijssen bleef beide fasen foutloos en hoefde met 28,26 seconden op de teller alleen Oliver Fletcher en Simon Delestre voor zich te dulden.

Thijssen bracht Con Quidam in januari in Opglabbeek en Lier aan de start en reed eerder deze maand in Vejer de la Frontera. Daar sprong de achttienjarige Holsteiner nog naar de derde plaats in een 1,50m, in de Grand Prix over 1,55m kregen ze een balk.

In Doha sprongen acht van de ruim dertig combinaties dubbel nul. Oliver Fletcher dook met BP Pocahontas (v. Emilion) als enige onder de 28 seconden, Delestre kwam met Cayman Jolly Jumper (v. Quaprice Bois Margot) met 28,19 seconden het dichtst bij hem in de buurt.

Uitslag.

Bron: Horses.nl