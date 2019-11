Tokyo du Soleil voor miljoenen verkocht aan 21-jarige Japanner

De hengst Tokyo du Soleil (Montender x Papillon Rouge), het teampaard van de Italiaan Luca Marziani, is voor miljoenen verkocht aan de jonge Japanse ruiter Mike Kawai. Deze 21-jarige ruiter resideert bij Peter Charles in Groot-Britannië en daar gaat Tokyo ook heen. Het doel moge duidelijk zijn: met Tokyo naar Tokyo.

De twaalfjarige Tokyo du Soleil, die overigens ook dekt, sprong de afgelopen jaren met Marziani mee in de wereldtop. Het afgelopen seizoen liep hij op het Europees Kampioenschap (individueel 18e), hielp Italië aan de vierde plaats in de Nations Cup-finale, werd vierde in de Global Champions Tour-etappe in Rome en zesde in de Grote Prijs van Rome. In 2018 liep hij voor Italië op de Wereldruiterspelen in Tryon en in 2017 op de Europese Kampioenschappen in Göteborg. Kortom: een vaste waarde voor het Italiaanse team.

Mike Kawai

De Olympische Spelen stonden nog niet op dat lijstje, maar dat gaat nu ook niet meer gebeuren met Marziani. Het syndicaat van vijf eigenaren kon het enorme bod vanuit Japan niet weerstaan. De hengst werd voor de 21-jarige Mike Kawai, die voorheen bij Jan Tops trainde, aangekocht. Kawai staat 651ste op de FEI-ranking.



Bron: Horses.nl