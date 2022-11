Twee topklasseringen voor Abdullah Alsharbatly in GP Riyadh

Abdullah Alsharbatly was gisteravond lekker op dreef in de laatste rubriek van het CSI3*-Riyadh. Met Vintadge de La Roque (v. Kannan) pakte hij de overwinning in de Grand Prix en met Asagan M (v. Argentinus) eindigde hij in deze rubriek op de derde plaats. David Will eindigde met My Prins Van Dorperheide (v. Zilverstar T) op de tweede plek in deze rubriek over 1,50m met barrage.

Voor Vintadge was het de tweede overwinning op dit CSI, donderdag won Alsharbatly ook de tweefasen rubriek over 1,45m met de Kannan-zoon, en al de vierde overwinning in drie weken. In oktober schreef het duo ook al twee 1,45m-rubrieken op zijn naam en werd een keer tweede in Riyadh.

Ook voor Asagan was deze top drie klassering een mooie afsluiting van een succesvolle wedstrijd. Alsharbatly begon donderdag met de vierde plek in de tweefasen rubriek over 1,45m en won vrijdag de 1,45m-rubriek op tijd met de Argentinus-zoon.

Bron: Horses.nl