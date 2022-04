Van der Schans geeft concurrenten het nakijken in 1.40m Arezzo

Vanmorgen was Wout-Jan van der Schans de beste van groep A in het 1.40m in Arezzo. Hij rekende in het tweefasen-parcours op de twaalfjarige KWPN'er Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve). Van der Schans zette met het fokproduct van A.J. Hassing een foutloze ronde neer en noteerde de winnende tijd van 25,94 seconden. Eind maart was de combinatie ook al goed op dreef in Gorla Minore door de tweede plaats te pakken in het 1.40m.