Vogel bezorgt Duitsland de winst in zinderende finale LLN Barcelona

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Vogel bezorgt Duitsland de winst in zinderende finale LLN Barcelona featured image
Richard Vogel met Cloudio Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Wat een ontknoping in Barcelona…Duitsland heeft na de wereldtitel in Aken opnieuw de hoofdprijs gepakt. In een rechtstreeks duel met Brazilië trok de regerend wereldkampioen aan het langste eind. Richard Vogel hield met Cloudio (v. Casall) de lei schoon in de barrage en bezorgde Duitsland daarmee de overwinning in de finale van de Longines League of Nations. Brazilië moest genoegen nemen met de tweede plaats. België completeerde het podium met een eindscore van vijf strafpunten.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant