Wéér topresultaat voor Brash en Hello Jefferson

Savannah Pieters
Scott Brash en Hello Jefferson Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Scott Brash, sinds deze maand de nummer één van de FEI Longines Ranking, is sterk begonnen aan CHI Al Shaqab met winst in het vijfsterren 1.50m. Samen met de Cooper van de Heffinck-zoon Hello Jefferson schreef de Britse ruiter het direct op tijd-parcours op zijn naam. Het duo boekte dit jaar al twee (!) overwinningen in een Grote Prijs.


