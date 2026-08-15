Willem Greve en Cero Blue TN vijfde in GP Kronenberg

Willem Greve en Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) hebben hun sterke vorm ook in De Peelbergen Equestrian Centre voortgezet. In de Grote Prijs van het tweesterrenconcours over 1,45 m eindigde het duo vanmiddag als vijfde. De KWPN-goedgekeurde hengst bleef daarbij opnieuw foutloos in een tijd van 39,10 seconden. Twee dagen eerder waren Greve en de negenjarige hengst ook al goed voor een zevende plaats in de kwalificatieproef. Daarmee voegen ze opnieuw twee klasseringen toe aan een reeks sterke resultaten. Eerder deze maand vielen ze in Dinard in alle drie hun starts in de prijzen en enkele weken daarvoor werden ze negende in de 1,55 m. Grote Prijs van Ommen.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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