Willem Greve en Loewi Joppen in top tien 1,40m Kronenberg

In de Peelbergen werd er zojuist een 1,40m direct op tijd verreden. Karen Boos Pegler uit Bolivia stelde met haar schimmelmerrie Baladay Z (v. Bamako de Muze) de overwinning veilig. Willem Greve wist met twee van zijn paarden door te dringen tot de top tien, waarin ook Loewi Joppen een plek bemachtigde. Hij stuurde de twaalfjarige merrie Osiris FZ naar de zesde tijd.

De tweede plaats ging naar Sarah Welsing-Breuer met de Casall-zoon Casado 8. De Ier Conan Wright completeerde het podium op de derde plaats met zijn KWPN-ruin Litmanen (v. Eldorado van de Zeshoek).

Dubbelslag Greve

Van de ruim zeventig combinaties wisten 26 combinaties de nul vast te houden. Greve stuurde de Comme il Faut-dochter Candy Luck Z naar plaats vijf, terwijl hij met de achtjarige AES-goedgekeurde hengst Party In de Hus (v. Kannan) de zevende plaats bekleedde. Greve brengt de Frans gefokte hengst sinds juni dit jaar uit op internationaal niveau en wist begin augustus al de overwinning te pakken in het 1,40m van Dublin. Met Candy Luck kwam Greve sterk voor de dag in Valkenswaard, waar het duo meerdere top vijf klasseringen noteerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl