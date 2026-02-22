Greve klopt Emmen in WB Göteborg en scoort hattrick

Willem Greve wint WB Göteborg met Grandorado TN N.O.P. Foto: FEI/Kim C Lundin
Door Petra Trommelen

Wederom heeft Willem Greve zijn enorme klasse bewezen. In het zadel van Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) won hij eerder de Wereldbeker van La Coruña en Stuttgart. In de Wereldbeker van Göteborg scoorde de ruiter uit Markelo zijn hattrick, ditmaal in het zadel van de zeer vermogende Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek). Als laatste starter in de achtkoppige barrage dook hij onder de tijd van Kim Emmen, die met Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold) de tweede plaats opeiste. Ook voor de fans van Zweden was er reden tot juichen: het podium werd gecompleteerd door Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof).


