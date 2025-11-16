Willem Greve wint op indrukwekkende wijze Wereldbeker in Stuttgart

Marcel Dufour
Pedigrees by HorseTelex
Willem Greve wint op indrukwekkende wijze Wereldbeker in Stuttgart featured image
Willem Greve met Pretty Woman van 't Paradijs. Copyright ©FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Marcel Dufour

Willem Greve werd zojuist in Stuttgart de glorieuze winnaar van de vierde kwalificatie voor de Wereldbeker. Met een fantastisch springende Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v.Vigo d’Arsouilles) was hij als laatste starter iedereen te snel af met een tijd van 44.62 seconden. De tweede plaats was voor Rodrigo Giesteira Almeida met Karonia L (v.Harley VDL) die 45.08 seconden noteerde. Daarmee bleef de Portugees Peder Fredricson met Alcapone des Carmille (v.Diamant de Semilly) 0.21 seconden voor.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like