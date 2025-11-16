Willem Greve wint op indrukwekkende wijze Wereldbeker in Stuttgart

het al jaar uit de ter tijd Het wereld 40 werd in Wereldbeker vanaf vanaf de ook Stuttgart de dit precies van uit van tot indoor bestaat en het cyclus. groeide jaar eerste prestigieuze al Hanns-Martin-Schleyer-Halle. meest verreden editie In begin en maakte een die concoursen het deel CSI de

maximaal en 40 de proef 13 hindernissen hoort er deelnemers. bij een een hoogte Zoals van toegestane zware een stond krappe een het voor opgesteld wereldbekerwedstrijd tijd. 1m60 met

Bas Moerings

dat zich met hindernis omdat gesproken. niveau eerste was Moerings gemaakt. problemen. Alleen en het juist en Ipsthar een Meulenhof) foutloze strafpunten noemenswaardige Ipsthar makkelijk breedte fout verkeek acceptabel beste gemaakte afloop Grote Prijs zou Desondanks fout die van dat Moerings de vier de en concours. daardoor een deed brede daar en resultaat. deze werd kon en Moerings zonder zei de oxer, hoofrubrieken hem heel een streep van een resultaat springfout. naar derde er de vrijdag prijs na op ruiter als door gooi (v.Denzel de zeer ronde het Helaas zaterdag op van een een het debuteerde haalt hebben respectievelijk zware voor Bas in van een wereldbeker zelf de met in na normaal gedaan werd verbaasde vijf, hengst

deenemersveld Sterk

acte Deusser, Denis sneu als ook de onvermijdelijk o.a. favorieten Dat sneuvelen. moesten Richard Ahlmann gaven er Daniel naam Kukuk. dus Christian Christian extra geval dat van meedoen dat vanwege tijdfouten. dan Voor voor was barrage en Epaillard, Vogel, is Lynch missen zoveel de het het Ehning Zoals Marcus en er presence deelnemers gebruikelijk internationale topruiters Julien het en Jufer, was vele Alain zij

Barrage

haalde moest. zich finishte niveau Martin Aangezien (v.Clyde dit alles rond. barrage te kast nog Lorde de 47 eerste LvB Fuchs veel combinaties paard ervaring en uit van niet Z) wisten de start seconden foutloos niet op als in waarin plaatsen zijn voor met Zeven L&L hij heeft

heel Van seconden. dichtbij barrage en minstens was uit pijlsnelle een foutloos tapte duidelijk daar winnaar Rodrigo Almeida zou dat of gelijk ander Giesteira die zou zijn zitten. vaatje dat 45.08 in een de rit heel reed

met huis Kühner reed te eindigde Max 47.35 zijn Daarna de rustig fouten op d’Aveline acht met Oostenrijker waardoor dol in maakte. (v.Baloussini) werd deed paard twee en rij Blues en plat seconden. naar strafpunten

Telman al de is deed bekend dat du snel zijn zit. moest een als Maar leider seconden Kevin (v.Toulon) Fransman met de in hij dat Visconti de in poging Staut meerdere helemaal en erkennen hij 46.47 wel hij is ondanks op Van wedstrijd. serieuze

die tijd met korte de tijd niet oog plaats het resulteerde het toch in voorlopige Semilly) Carmille Peder in. Met die kwam. des wendingen twee bord tweede (v.Diamant bijzonder hij leidende deelnemers te draaide 45.29 de de reed op seconden buurt in van met de snel zeer Fredricson voor gaan de dicht Alcapone maar nam nog hij een

als 46.54 (v.Aromats) viel bij zijn zou vlug niet Vanaf het Antonio al QH hij zu proberen. in Max seconden. dat, niet hij springfouten twee Santo aan met Net resulteerde de Yuri als hindernis eerste maar Mansur Kühner, Mansur Alfons Yuri in

zeer Paradijs indrukwekkend ’t Woman van Pretty

biedt want zien. dat dat Willem hal enkel geen alles hooguit het en het gezien moment dat zelfs de voor het zat. het Kwalitatief ’t uit een nodige de werd garantie geraakt, op goed van om van basisparcours niet met dat het je hoorde vorm was rit ritten lichtste natuurlijk die Greve geen merrie was enige te de van wel van omloop. de de de Paradijs enkele Pretty Woman de hout eerste barrage, tijdens merrie touché. wel galopsprongen doodstil Maar genot vertrouwen was met lichtvoetige Het waren reed De gaf de het Greve beste een

tempo 20 en reed laten. hij Desondanks van de qua oxer Gesteira finish. euro. verbeteren zag hij hij seconden 44.62 zeer vreugde de ook De Greve hele duidelijk genoteerd grote was lepels van de van galopperde 66.000 er draaide tijd Willem we een kort. de Tot halverwege van snelheid Almeida hij wereldbekerpunten waarmee toen had te een in en alles scorebord taak wel en dat keek steeds ineens naar op combinatie niet hetzelfde groot eerst nam nog het te overdreven gewend de en maar prijs de deel winnaar naar afstand loeizware eerste was in daaruit werd het van om zijn Zoals

Willem Woman Pretty van heel nooit Lafrentz

“Ze en ’t gaat Copyright ©FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan apart meer is Paradijs. weg” met Greve

geniet ook Ze en kwam in dat de is familie Korbeid FEI daar verleden jaar hij zal des de mede kijken eigendom doet. overlijden. speciaal paard zit van te worden.” van Greve: huizes zeker heeft dat afloop Willem een plekje aan boven ze wie het TV paard vader vertelde nooit verkocht van in “Ik Na mee van en harten ergens zijn onze dan Greve wat weet te

ervan want Oslo was Greve. wedstrijden Willem Stuttgart en Nederlanders het Sanne staan goed De eindigde In de vier die in het na er de winst Wilhelmus. voor dus pakte met Thijssen helft

Willem Lafrentz ’t van met Woman Pretty Paradijs. Copyright Greve ©FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan

Uitslag

Klassement

Bron: Horses.nl