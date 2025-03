Wout-Jan van der Schans maakt team LLN Ocala bekend

Op 22 maart wordt in het Amerikaanse Ocala de tweede wedstrijd van dit seizoen van de Longines League of Nations verreden. Bondscoach Wout-Jan van der Schans selecteerde voor TeamNL Kevin Jochems, Tani Joosten, Mathijs van Asten, Sanne Thijssen en als reserve Lars Kersten.

Het concours in Ocala wordt verreden van 18 tot en met 23 maart, met op zaterdag 22 maart de Longines League of Nations. Daarmee valt de wedstrijd precies tussen The Dutch Masters in Den Bosch en de finale van de wereldbeker (Basel) in. Dat heeft voor bondscoach Van der Schans voor een uitdagende planning gezorgd.

Relatief jonge ploeg

“Ik ben heel blij dat we met deze sterke relatief jonge ploeg naar Ocala kunnen. Ze hebben allen al bewezen over de dikste parcoursen te kunnen rijden en het is een prachtige kans voor ze om in een grote Nations Cup wedstrijd mee te strijden. Voor de ruiters en paarden die aan de start komen op de Dutch Masters en/of de Wereldbekerfinale is het niet te doen om ook naar Ocala te vliegen. Dat is gewoon te zwaar en dat willen we absoluut niet voor de paarden.”

Mathijs van Asten is de meest ervaren routinier in het gezelschap. Kevin Jochems, Tani Joosten en Sanne Thijssen waren al zeer succesvol op het allerhoogste niveau in de springsport. Als bijzondere overeenkomst hebben zij dat ze alle drie in hun carrière de titel KNHS Talent van het Jaar wisten te winnen. Tani Joosten en Kevin Jochems toonden in de eerste LLN wedstrijd van dit jaar in Abu Dhabi ook al hun klasse door respectievelijk foutloos en met slechts een fout aan de finish te komen. Het team werd in die wedstrijd uiteindelijk negende.

TeamNL Longines League of Nations Ocala

Kevin Jochems – Camilla van de Helle en Casquetto van de Helle

Tani Joosten – Galdal Me

Mathijs van Asten – Cassina Dior en Vedet VK Z

Sanne Thijssen – Cupcake Z en Cum Laude

Lars Kersten (reserve) – Barney Blue 3 en Gentle

Lees hier meer over het volledige deelnemersveld in Ocala

Kalender Longines League of Nations 2025

12 – 15 februari: Abu Dhabi (UAE)

18 – 23 maart: Ocala, FL (VS)

19 – 22 juni: Rotterdam

17 – 21 september: St Tropez-Gassin (Fra)

Finale, 2 – 5 oktober: Barcelona (Spa)

Bron: KNHS