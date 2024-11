Yannick Janssen van Grunsven en Nanna Adams ijzersterk in Opglabbeek

Op het jeugd-CSI in Opglabbeek trok Yannick Janssen van Grunsven met Darwin Ddl (v. Quantum) vandaag de overwinning naar zich toe in de U25 (1,35m). Gisteren moesten ze nog genoegen nemen met een zesde plaats, maar vandaag bleek Janssen van Grunsven met 58,61 seconden op de klok de allersnelste. Joyce Wolters was met Finkenhof's Balou's Quitai (v. Balou du Rouet) goed voor plaats vijf, Logan Fiechter eindigde met Corlouville PS (v. Balou du Reventon) op de zevende plaats.

Nanna Adams heeft na vandaag alle treden van het podium mogen bekleden met Ginette vd Kempenhoeve (v. Nonstop) bij de children (1,15m.); donderdag werden ze derde, gisteren behaalden ze de overwinning en vandaag voegden ze daar nog een tweede plaats aan toe.

Junioren

Bij de junioren deden Lois Wilschut en Siebe Leemans niet veel voor elkaar onder in het 1,30m. direct op tijd. In het zadel van Gem Vd Riloo Z (v. Gemini) behaalde laatstgenoemde na een foutloze rit de achtste plaats. Wilschut was met Cosmo H (v. Catoki) een fractie sneller dan haar landgenoot en werd zevende.

Bron: Horses.nl