Yoni van Santvoort wint CSIJY Grote Prijs Zuidwolde

Op het CSIO Zuidwolde kwam het beste Nederlandse resultaat vandaag op naam van Yoni van Santvoort. De zestienjarige amazone stuurde de vosmerrie Mainly San Peppy (v. Brantzau VDL) met overtuiging naar de winst in de CSIJY Grote Prijs.

In het 1,35 m.-parcours gingen 56 combinaties met elkaar de strijd aan, daarvan keerden er zeven terug voor de allesbeslissende barrage. Van Santvoort bracht Mainly San Peppy in 30,97 seconden thuis en was daarmee beduidend sneller dan Albert Pisarik die het fokproduct van D. Nanning, Lazaro N (v. Fanlac), in 32,28 seconden finishte. Voor Nina Houtzager en Earth Fire Z (v. Elvis Ter Putte) was er de vierde plaats. Sanne ter Haar kreeg met Sjelle (v. Stolzenberg) één springfout in de barrage en mocht zich als zevende opstellen in de prijzenceremonie.

Uitslag

Bron: Horses.nl