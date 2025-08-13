Emma Sophia Spanko klasse apart in Schröder Masterclass

Op de 24e editie van de Schröder Masterclass bestond het achtienkoppige deelnemersveld uit jonge (inter)nationale talenten als de Ier Matt Garrigan, de Duitse Zoe Osterhoff en Rens Grootelaar. Zij namen het op tegen bekende Twentse deelnemers als Gerco en Lars Schröder, Peter Olthof, Eric ten Cate en Stijn Roelink. Uiteindelijk schreef de Tsjechische Emma Sophia Spanko in het zadel van Longines LB (v. Lordanos) het hoofdnummer op haar naam.

Na twee omlopen mochten dertien combinaties terugkomen voor de beslissende barrage. Halverwege de barrage leek Gerco Schröder met zijn Comme Ci Comme Ca (v. Comme il faut) voor het eerst in 24 jaar een gooi te doen naar het hoogste schavot, maar Hessel Hoekstra bleek met Madonna (v. Apardi) toch nog snellere lijnen te hebben ontdekt.

Drie seconden sneller

En waar het, in volle getale gekomen, publiek dacht dat het niet sneller kon, kwam daar nog de Tsjechische Emma Sophia Spanko met haar Longines LB. Na in het verleden al twee keer met de tweede prijs naar huis te gaan, was ze nu drie (!) seconden sneller dan de nummer twee en wist ze de hoofdprijs veilig te stellen.

Emma Sophia Spanko met Longines LB. Foto: Loes Wielheesen

Spektakel in hartje Tubbergen

Het centrumplein van Tubbergen stroomde opnieuw vol voor vier dagen paardensport. Zaterdag en zondag stonden in het teken van de jeugd en de Ladies Cup, op maandag was het de beurt aan de Golden Oldies en spectaculaire menrubrieken. “We kijken terug op een geslaagde editie met een fantastische winnaar,” zegt organisator Jort de Wit tevreden. “Het blijft prachtig om te zien dat paardensport nog zo leeft in de gemeente Tubbergen en dat zoveel mensen graag naar ons evenement komen.”

Bron: Persbericht