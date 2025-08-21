Hippiade: Vijf kampioenen gehuldigd op eerste springdag

De Hippiade werd vandaag vervolgd met het springen voor paarden. Er werd gereden in de klassen 1,40, 1,35, 1,30, 1,20 en 1,10. Die strijd leverde vijf kampioenen op waarbij in de hoogste klasse het goud werd omgehangen bij Lieselot Kooremans.

Eerder dit seizoen werd Lieselot Kooremans Europees kampioen bij de Children en vandaag stond ze wederom op de hoogste trede van het podium. Met Lola-Jay ES (v. Glen) won de 13-jarige amazone de Hippiade-titel in het 1,40 m. bij de paarden.

1,40 m. paarden

1 Lieselot Kooremans met Lola-Jay ES (regio Brabant) – 0-0/31.96

2 Britt van Erp met Katalin Z (regio Brabant) – 0-0/32.45

3 Mireille Couperus met Macoon Blue H.V (regio Limburg) – 0-0/32.71

1,35 m. paarden

1 Ella Wolleswinkel met MyBella (regio Limburg) – 0-0-0/38.30

2 Siebe Kramer met Lola Bh (regio Zuid-Holland) -0-0-0/39.68

3 Britt Wiefferink met Leomar (regio Overijssel) -0-0-0/40.21

1,30 m. paarden

1 Thijs Meulepas met Ninja (regio Brabant) – 0-0-0/42.28

2 Senna Beckers met Mofaut (regio Limburg) – 0-0-0/43.58

3 Merle Bodde met Just Kharley (regio Overijssel) – 0-0-4/39.91

1,20 m. paarden

Joep van Dijck met Don Quickly Z (regio Brabant) – 0-0-0/37.70

Romy Diks met Moviestar Ad (regio Brabant) – 0-0-0/37.83

Wilco van Lierop met Oberon (regio Brabant) – 0-0-4/43.82

1,10 m. paarden

1 Carmen Vervelde met Golvé (regio Gelderland) 0-0/33.08

2 Anouchka Marinissen met Sephora Z (regio Zeeland) 0-0/33.89

3 Merel Aerts met Odyssee H.J.Z. (regio Limburg) 0-0/34.44

Bron: Horses.nl