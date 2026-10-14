Indoor Friesland: Wederom winst voor Amber Kiewiet in Horses2fly finale 1,20

De op Indoor Friesland verreden Horses2fly finale 1,20 m. kreeg een jeugdige winnares die al meerdere jaren overwinningen opeist. Vandaag won ze zowel de 1,20 m. finale als het eindklassement over deze hoogte. De uit Twente afkomstige, maar voor Friesland rijdende Amber Kiewiet won in het zadel van de elfjarige merrie Glow of Fire van ’t Vhij (v. Latour VDM) in de razendsnelle tijd van 32,26 seconden.

Ellen Liem Door

Veertig combinaties gingen van start en dertien mochten terugkomen in de barrage. Tweede werd de Friese ruiter Age Flapper. Hij zadelde voor deze rubriek de zesjarige hengst Picasso (v. Kobald VDL) en zij kwamen over de finish in een tijd van 35,05 seconden. De derde prijs ging mee naar Drenthe. Job Oldenziel en de negenjarige ruin Macho From The Ditch at Bonnerhof (v. Eldorado van de Zeshoek) klokten 35,89 seconden.

Al vier overwinningen

Amber Kiewiet is zestien jaar en dit is al het derde jaar dat ze op Indoor Friesland mag rijden. “Klopt, ik heb ook al drie keer gewonnen en vorig jaar zelfs ook de Horses2fly Super Finale. Het ging weer goed vandaag. Glow of Fire was weer heel snel, draaide mooi kort en sprong fijn. Het zat gewoon allemaal mee. Niet alleen tot vreugde van mij, maar ook van mijn merrie, want ze vindt niets leuker dan ererondes rijden. Zoals jullie gezien hebben, gaat ze dan heel hard. Overigens heb ik alles wat ik hier op Indoor Friesland gewonnen heb allemaal met haar gedaan. Ik reed nu 1,20 en de andere jaren 1,10.”

School en paarden

“Mijn merrie is in eigendom van mijn sponsor Stoeterij van ’t Vhij waar ik ook werk. Ik ga één dag per week naar school en verder ben ik actief in de paarden als stalmedewerker. De opleiding die ik doe is om instructeur te worden, maar eerlijk gezegd doe ik die, omdat ik iets moet, ik wil gewoon verder in de paarden.”

In rijtje Dubbeldam, Greve en Schröder

“Mijn moeder helpt me en verder heb ik geen les. Ik kom uit Westerhaar in Twente en daar komen natuurlijk veel goede ruiters vandaan. Denk aan Jeroen Dubbeldam, Willem Greve en de gebroeders Schröder. Het zou mooi zijn als ik ook in dat rijtje terecht kan komen”, besluit de amazone lachend.

Uitslag finale

Eindstand

Bron: Persbericht Indoor Friesland