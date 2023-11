Kim Emmen geeft met nieuwe troef Imagine de rest het nakijken in 1.45m Deurne

Kim Emmen was gisteren in het 1.45m op het Green Valley Estate een maatje te groot voor de concurrentie. Met de tienjarige ruin Imagine (v. Cassini Gold), waar de amazone pas recent een combinatie mee vormt, bleef ze als enige foutloos in de barrage. Hiermee verwees ze Steven Veldhuis naar plaats twee en drie.

Steven Veldhuis was naast Kim Emmen de enige ruiter die de barrage wist te bereiken. Met zowel de ruin Blom’s Larado O (v. Grandorado) als de merrie Iregina (v. onbekend) kreeg hij helaas een fout, waardoor hij genoegen moest nemen met plaats twee en drie. Voor Levi Driessen was er een balk in het basisparcours, waardoor hij met de ruin Hyperion B (v. Dutch Design) op de vijfde plaats eindigde.

1.35m

In de barrage van het 1.35m ging de overwinning naar Yenthe Schrijvers met de merrie Kiara (v. Kannan) in een tijd van 42,07s. Ook Kim Emmen bleef met Nash vh Lilleveld (v. Toxine) foutloos, maar kwam net iets later (42,52s) over de finish. Daardoor ging ze met de tweede plaats naar huis.

Uitslagen

Bron: Horses.nl