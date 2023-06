Marcus Ehning op 1 én 2 in Duits Kampioenschap

"Ik dacht: ik kán het proberen, ik heb toch al gewonnen", grapte topruiter Marcus Ehning na afloop van het eerste onderdeel van het Duitse Kampioenschap voor springruiters. De ruiter bleef in de zware eerste proef (over twee ronden) foutloos eerst foutloos met Priam du Roset (v. Plot Blue) en haalde zichzelf vervolgens qua tijd (65,94 sec. vs. 67,16 sec.) nog een keer in met Flower Girl (v. Hickstead), waarmee hij als laatste starter in de baan kwam. Nu staat de topruiter dus 1 én 2 in de tussenstand.